Isaac Kimeli bekroont sterk indoordebuut in Karlsruhe met EK-ticket

De allereerste indoorwedstrijd in de carrière van Isaac Kimeli is een groot succes geworden. De Belg liep zijn 3000 meter in 7:52.24, wat iets sneller is dan de limiet voor het EK indoor (7:53.18).

We kregen een bijzonder snelle wedstrijd te zien in het Duitse Karlsruhe, waar Kimeli uiteindelijk moest afhaken. Toch viel de Hallenaar nooit helemaal stil en dat zag hij aan de meet bekroond met een ticket voor het EK indoor in Polen.

Op de 60 meter horden kende Eline Berings dan weer een ongelukkige wedstrijd. Ze botste vol op de derde horde en geraakte uit het ritme. Haar chrono bedroeg 8.69, terwijl voor het EK indoor 8.10 nodig is.