Karim Bachar: "Ambitie is duidelijk: wij willen het EK futsal halen"

"Extra motivatie omdat het EK in Nederland is"

"We hebben al getraind en een vriendschappelijke match gespeeld tegen Nederland. Dat was echt nodig om wat matchritme op te doen."

"We zijn in november met een fysical coach samengeweest, zonder contact. In december hebben we een vierdaagse stage ingelast waar wel contact mogelijk was, omdat iedereen getest was."

Bachar: "De futsalcompetitie in België ligt stil, maar we hebben ons zo goed mogelijk proberen aan te passen."

Tegen Nederland werd met 1-0 gewonnen en dat sterkt de coach.

"De ambitie is heel duidelijk: als topsporter wil je telkens het hoogste halen. Een EK in buurland Nederland is een extra motivatie om er zeker bij te zijn."

De 8 groepswinnaars en de beste 6 nummers 2 van elke poule gaan rechtstreeks naar het EK. Er is ook nog een barrage mogelijk.

"Wij zijn nummer 22 op de UEFA-ranking. Italië is nummer 8 en Finland nummer 14. Maar voetbal wordt niet op papier gespeeld, wel op het veld. We willen erbij zijn en we zien later wel op welke manier."