Futsalduivels grijpen naast EK-ticket na nederlaag in Finland

19:09 19 uur 09. Belgen kunnen tij niet keren in spannend slot. De winnaar van het duel tussen Finland en België was zeker van een plaats op het EK en dus was de spanning in de laatste groepsmatch te snijden. Na een evenwichtige eerste helft bleef de 0-0 op het scorebord staan. Maar na de pauze kwamen de Belgen op een 1-0-achterstand. De minuten tikten weg en in het slot speelde België alles of niets. 4 minuten voor het einde maakte Adnane gelijk, maar de euforie bij de Futsalduivels was van korte duur want de 2-1 vloog al heel snel daarna tegen de touwen. Opnieuw trok België onbevreesd naar voren, maar na balverlies trapte de Finse kapitein vanaf zijn eigen helft de 3-1 in het lege Belgische doel. De klus werd steeds moeilijker, zeker na een bestraffing voor België. De 3-2 viel te laat en de droom van de Belgen spatte uiteen. Finland gaat naar het EK in 2022. . Belgen kunnen tij niet keren in spannend slot De winnaar van het duel tussen Finland en België was zeker van een plaats op het EK en dus was de spanning in de laatste groepsmatch te snijden. Na een evenwichtige eerste helft bleef de 0-0 op het scorebord staan.

13-04-2021 13-04-2021.

21:07 21 uur 07. Futsalduivels knokken volgende week tegen Finland voor hun EK. In zijn voorlaatste kwalificatiematch heeft Finland gedaan wat het moest doen tegen Montenegro. De Finnen wonnen met 1-2 en komen zo naast de Belgen op de tweede plaats in de poule. Volgende week op de laatste speeldag kunnen de futsalduivels in een rechtstreeks duel tegen Finland zich verzekeren van de tweede plaats. De winnaar van het duel zal bij de beste 6 tweedes zijn en zich rechtstreeks plaatsen voor de eindronde van het EK. In een geval van een gelijkspel wordt het rekenen, want beide teams hebben voorlopig hetzelfde doelsaldo. . Futsalduivels knokken volgende week tegen Finland voor hun EK In zijn voorlaatste kwalificatiematch heeft Finland gedaan wat het moest doen tegen Montenegro. De Finnen wonnen met 1-2 en komen zo naast de Belgen op de tweede plaats in de poule.

09-04-2021 09-04-2021.

23:47 23 uur 47. Leo Carello: "Deze zege is een mooie bonus, maar match tegen Finland is de belangrijkste". Leo Carello: "Deze zege is een mooie bonus, maar match tegen Finland is de belangrijkste"

23:44 23 uur 44. Karim Bachar: "Mooi om tegen een wereldploeg de zege thuis te houden". Karim Bachar: "Mooi om tegen een wereldploeg de zege thuis te houden"

23:44 23 uur 44. Ahmed Sababti: "Dit geeft zo een mentale boost". Ahmed Sababti: "Dit geeft zo een mentale boost"

21:43 21 uur 43. België verrast tegen groepsleider Italië en behoudt kans op EK. België heeft zijn kans gegrepen tegen groepsleider Italië. De futsalduivels moesten winnen om hun kansen op het EK gaaf te houden (om als een van de beste tweedes door te gaan). En aan die opdracht waren ze meteen goed begonnen. België kwam al snel 2-0 voor, maar Italië vocht terug. Bij de rust stond het 3-2 in het voordeel van de Belgen. De Belgische doelpuntenmakers met dienst: Diniz Pinheiro, Ghislandi en Rahou. Na de rust trokken de Duivels de match helemaal naar zich toe. Aanvaller Leo zorgde voor het vierde en vijfde doelpunt. De Italianen kwamen nog even heel dichtbij, maar dichter dan de 5-4-eindstand kwamen ze niet meer. Morgen komt Finland in actie tegen Montenegro, volgende week dinsdag treffen de Belgen Finland zelf. De 6 beste tweedes gaan door, de resterende tweedes moeten het laatste ticket verdelen in play-offs. . België verrast tegen groepsleider Italië en behoudt kans op EK België heeft zijn kans gegrepen tegen groepsleider Italië. De futsalduivels moesten winnen om hun kansen op het EK gaaf te houden (om als een van de beste tweedes door te gaan). En aan die opdracht waren ze meteen goed begonnen.

08-04-2021 08-04-2021.

20:45 20 uur 45. Italië is zeker van groepswinst en EK-ticket. Onze nationale futsalploeg heeft zijn 4e wedstrijd in de kwalificatiefase verloren. Een foutloos Italië, de Europese kampioen van 2003 en 2014, klopte de Belgen met 4-1. De Belgen kwamen dankzij Dillien op voorsprong, maar bij de rust waren de bordjes al in evenwicht. De thuisploeg maakte het verschil in de tweede helft. Het is de 2e nederlaag voor de Futsal Red Devils, die nu zijn weggezakt naar de 3e plaats, al zijn de cijfers met nummer 2 Finland identiek. De Belgen spelen in april nog twee interlands, thuis tegen Italië en in Finland. De 6 beste tweedes gaan ook naar het EK, de resterende tweedes verdelen het laatste ticket in play-offs. Gastland Nederland is automatisch geplaatst. . Italië is zeker van groepswinst en EK-ticket Onze nationale futsalploeg heeft zijn 4e wedstrijd in de kwalificatiefase verloren. Een foutloos Italië, de Europese kampioen van 2003 en 2014, klopte de Belgen met 4-1.



09-03-2021 09-03-2021.

20:20 20 uur 20. België verliest met 4-3 van Montenegro. Na de klinkende zege een maand geleden in eigen huis (6-2) hebben de Belgen nipt verloren in Montenegro (4-3). Bij de rust stond het 1-1, daarna liepen de Montenegrijnen uit tot 3-1. Het team van Karim Bachar kwam dankzij Steven Dillien terug tot 3-2. Maar Vidakovic zorgde opnieuw voor een kloofje van twee doelpunten. De aansluitingstreffer van Marvin Ghislandi kwam te laat. In groep 7 is België tweede met 4 punten, achter het ongeslagen Italië (6). Volgende week dinsdag nemen de Futsalduivels het in Prato op tegen de Italianen. . België verliest met 4-3 van Montenegro Na de klinkende zege een maand geleden in eigen huis (6-2) hebben de Belgen nipt verloren in Montenegro (4-3). Bij de rust stond het 1-1, daarna liepen de Montenegrijnen uit tot 3-1.

04-03-2021 04-03-2021.

21:42 21 uur 42. Tweede opdracht is een eitje voor de Belgen. Wat tegen Finland vorige week niet gelukt is, bleek tegen Montenegro vanavond een koud kunstje. Bij de rust bleef het verschil nog beperkt tot 2-1, het scorebord gaf op het einde 6-2 aan. In de vorige kwalificatiefase keken België en Montenegro elkaar al in de ogen. Toen werd het 5-1. De Belgen waren ook nu duidelijk te sterk en blijven met 4 op 6 in het spoor van groepsleider Italië, dat nog geen steek liet vallen. . Tweede opdracht is een eitje voor de Belgen Wat tegen Finland vorige week niet gelukt is, bleek tegen Montenegro vanavond een koud kunstje.

02-02-2021 02-02-2021.

09:53 09 uur 53. Opvallend WOW! Belgische futsalduivels maken de ene wereldgoal na de andere tegen Finland

29-01-2021 29-01-2021.

22:04 22 uur 04. Finland houdt België op 3-3 in Luik. De Belgische futsalduivels hebben in hun eerste match in de tweede kwalificatieronde voor het EK de punten gedeeld met Finland. In Luik werd het 3-3. De Belgen gaven een 3-1-voorsprong uit handen. Paulus miste een 10-meterbal voor België op het kwartier, maar kwam even later toch voor langs Carello Aleixo. In de 2e helft verdubbelde Rahou de score, maar Intala gaf de bezoekers snel hoop. Rahou zorgde weer voor een verschil van 2 doelpunten, maar de Belgen konden de 3 punten niet thuishouden: Kytölä en Junno zorgden voor een zuur gelijkspel. In de andere match van de groep klopte Italië Montenegro met 3-0. . Finland houdt België op 3-3 in Luik De Belgische futsalduivels hebben in hun eerste match in de tweede kwalificatieronde voor het EK de punten gedeeld met Finland. In Luik werd het 3-3. De Belgen gaven een 3-1-voorsprong uit handen.

