Pro League beslist nog niets over competitieformule en uitbreiding 1B

De Pro League, de vereniging van profclubs, kwam vandaag bij mekaar om over de competitieformules te praten. Ook volgend seizoen zou de Jupiler Pro League uit 18 teams bestaan, maar dat voorstel is nog niet goedgekeurd. Er heerst nog te veel onenigheid.

Ook over de integratie van belofteteams in 1B en in de hoogste reeksen van het amateurvoetbal is geen overeenkomst bereikt. Dit seizoen spelen de jongeren van Club Brugge mee in 1B. Of dat ook volgend seizoen lukt, is nog niet duidelijk.