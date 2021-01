Zdenek Stybar neemt zondag deel aan het WK veldrijden, voor brons?

De laatste jaren concentreerde Zdenek Stybar zich vooral op het wegwielrennen, nu keert hij even terug naar zijn eerste liefde. Zondag staat de goedlachse Tsjech aan de start van het wereldkampioenschap in Oostende.

"Strijd voor brons ligt open"

Zdenek Stybar won al 3 keer in zijn carrière het WK veldrijden: in 2010, in 2011 en in 2014. De laatste keer klopte hij (als wegrenner) Sven Nys in Hoogerheide.

"Het WK blijft speciaal voor mij", gaat Zdenek Stybar voort. "De conditie is er, maar zondag zal ik zonder ambities aan de start staan. Ik ga mezelf helemaal geven en dan zien we wel waar het schip strandt."

"Wout van Aert en Mathieu van der Poel crossen buiten categorie, maar voor de 3e plaats verwacht ik een open strijd. Het parcours ziet er niet te technisch uit."

"Ook krachtige renners zullen er uit de voeten kunnen en dat is spek naar mijn bek. Mijn laatste training ging echt hard", vertelt Stybar, die zondag op volle snelheid door de bossen van de Noorderkempen croste.