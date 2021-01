Club Brugge leent Dennis uit aan Keulen zonder aankoopoptie

"Het laatste half jaar was niet gemakkelijk voor mij. Ik wil spelen en doelpunten maken", reageert Dennis op de site van Keulen.

"Ik wou van de transferperiode gebruik maken om die doelen weer te kunnen najagen. Ik ben blij dat ik nu ik bij Keulen zal spelen."

"Ik ben me bewust over de sportieve situatie van de club (Keulen staat op 2 na laatste in de Bundesliga). Door zoveel mogelijk te spelen en te scoren wil ik Keulen in deze topcompetitie helpen."

Dennis scoorde dit seizoen maar 1 keer voor Club Brugge in 13 matchen.