Luka Doncic kan ook aardig voetballen, Nets verliezen opnieuw

Een wanhoopspoging van San Antonio-speler Johnson ging ver naast op het einde van het derde kwart. Zonder de bal te laten botsen, pikte Doncic het leer heerlijk op met zijn voet. Wat volgde was een korte jongleersessie van de jonge Sloveen, die in het verleden actief was bij het basketbalteam van Real Madrid.

Doncic blonk vannacht trouwens niet alleen uit met zijn voeten, ook op het veld was hij heer en meester. Met 36 punten, 11 assists en 9 rebounds had hij opnieuw een groot aandeel in de zege van zijn team tegen San Antonio.