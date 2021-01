Ex-wereldkampioen Jenson Button keert als adviseur terug bij Williams: "Zo blij"

Williams boekt al een hele tijd geen spraakmakende resultaten meer in de Formule 1. In de hoop verbetering te boeken, heeft de renstal Jenson Button aangesteld als adviseur.

Voor Button is het een terugkeer naar zijn oude liefde. De Brit debuteerde in 2000 bij Williams in de Formule 1. Negen jaar later kende hij zijn hoogtepunt toen hij wereldkampioen werd met het team. In 2017 zette Button een punt achter zijn F1-carrière.

"Ik ben zo blij opnieuw te kunnen zeggen dat ik voor Williams heb getekend", reageert Button. "Er ligt veel werk op de plank. Maar ik twijfel er niet aan dat dit team een schitterende toekomst wacht en ik kan niet wachten om te beginnen."