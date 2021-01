POLL: Wout van Aert is uw kopman, Daan Soete uw joker

Wout van Aert - 23.103 stemmen Michael Vanthourenhout - 22.999 Toon Aerts - 22.984 Laurens Sweeck - 22.723 Quinten Hermans - 21.994 Eli Iserbyt - 21.131 Gianni Vermeersch - 18.972 Tim Merlier - 17.642 Daan Soete - 16.898

De Belgische selectie zal breed zijn in Oostende. Dankzij de Europese titel van Eli Iserbyt komt ons land sowieso met 8 renners aan de start.

Als Wout van Aert de Wereldbeker wint, mag er ook een joker mee. Voorwaarde is dat de Belgische kampioen zondag beter doet dan Mathieu van der Poel in Overijse. Of tweede wordt als de wereldkampioen de slotmanche wint.