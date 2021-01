F1-rijder Charles Leclerc (Ferrari) test positief op corona: "Milde symptomen"

F1-rijders ondergaan ook buiten het seizoen coronatesten. Leclerc kreeg deze week een positieve uitslag, meldt Ferrari. "Charles heeft ons direct op de hoogte gesteld en ook iedereen met wie hij de afgelopen dagen contact heeft gehad", klinkt het op Twitter bij de renstal. "Hij voelt zich oké en heeft milde symptomen."

Leclerc deelde het nieuws zelf op Instagram Story: "Ik kwam jammer genoeg in contact met een coronapositieve persoon. Ik ging meteen in zelfisolatie en verwittigde al mijn contacten. Maar een daaropvolgende test bleek positief."

De coureur gaf niet mee waar hij het virus opgelopen heeft, eerder deze maand was hij wel in Dubai.

Hij is de 5e F1-rijder die een coronabesmetting oploopt na Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton en Lando Norris.



De start van het F1-seizoen 2021 is voor 28 maart in Bahrein gepland, nadat de traditionele opener in Australië door de coronapandemie uitgesteld was.