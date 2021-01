Van Snick grijpt naast bronzen plak op Masters, Verstraeten sneuvelt in 3e ronde

Charline Van Snick (IJF-9) won in de klasse tot 52 kilogram haar eerste twee kampen, met ippon tegen de Mongolische Sosorbaram Lkhagvasuren (IJF-16) en met waza-ari tegen de Zwitserse Fabienne Kocher (IJF-20)

In de kwartfinale verloor onze landgenote vervolgens van Ai Shishime, de nummer 3 van de wereld. De Japanse haalde het met een golden score. Na 1'10" extra tijd scoorde Shishime een waza-ari.

In de herkansingen pakte Van Snick op haar beurt uit met een waza-ari tegen de Israëlische Gili Cohen (IJF-19). Zo mocht ze tegen Majlinda Kelmendi (IJF-6) kampen om het brons. De 29-jarige Kosovaarse, tweevoudige wereldkampioene en regerend olympisch kampioene, trok aan het langste na een 3e bestraffing voor Van Snick.

Bij de mannen strandde Jorre Verstraeten in de 3e ronde in de klasse tot 60 kilogram. De 23-jarige Verstraeten was in de 1e ronde vrij en klopte in zijn eerste kamp de Australiër Joshua Katz (IJF-50). Vijf seconden voor tijd nam hij zijn tegenstrever in een houdgreep en dat leverde de winnende ippon op.

In het tweede gevecht werd Verstraeten lichtjes gedomineerd door de Oezbeek Sharafoeddin Loetfillajev, die anderhalve minuut voor tijd een waza-ari kon scoren en zo voor de beslissing zorgde.