Pechvogel Uran breekt kleine teen na ongelukje in slaapkamer

"Een nieuwe breuk op mijn erelijst", reageert Uran, die haast jaarlijks in de lappenmand terechtkomt met een of meerdere breuken. "Maar niets remt me af."

De 2e uit de Tour van 2017 stootte met zijn kleine teen tegen zijn bed. Een breukje is de diagnose.

De 33-jarige Uran was vorig jaar nog lange tijd in strijd voor het Tour-podium, maar in de laatste bergritten zakte hij wat door het ijs. Uiteindelijk eindigde de klimmer 8e.