Jurgen Mettepenningen: "Mensen vergeten dat Eli nog altijd maar 23 is"

Mettepenningen: "We konden Sweeck niet op tijd informeren"

Pauwels Sauzen-Bingoal beleefde gisteren niet het BK waarvan het gedroomd had. Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout waren na de start meteen in de achtergrond verzeild geraakt door alle chaos. Laurens Sweeck maakte de wedstrijd voorin ondertussen hard.



"Gisterenavond hadden we de nodige zaken al besproken", reageert ploegmanager Jurgen Mettepenningen.



"Het plan was dat Laurens (Sweeck) de koers zou proberen te openen. We wilden op die manier Van Aert meteen aan het werk zetten, zodat Eli en Michael in het begin niet te veel krachten moesten verspelen."

"Na 300 meter moesten we ons plan al overboord gooien, omdat Eli en Michael waren blijven haperen. Daarna kon je je afvragen of het nodig was dat Laurens doorreed of niet. Maar op dat moment heeft Laurens het plan uitgevoerd zoals het gevraagd werd."

"Pas later in die ronde hebben we Laurens kunnen informeren wat er Michael en Eli overkomen was. Maar toen was Wout al bij Laurens gekomen en was het eigenlijk al te laat."

"Niemand treft dus schuld. Na de start is het altijd chaos. Voor Laurens was het moeilijk om in te schatten wat er allemaal gebeurd was achter zijn rug."