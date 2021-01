Opgave Eli Iserbyt zint ploegleider niet: "Dat doe je niet op een kampioenschap"

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) had voor de start van het seizoen een doel gemaakt van het BK in Meulebeke, maar het liep met een sisser af. Hij kende een slechte start, speelde geen rol van betekenis en stapte uiteindelijk uit de wedstrijd.

"Hard", vindt Klaas Vantornout

"De reactie van Gianni is een emotionele", wist bondscoach Sven Vanthourenhout. "Hij heeft geprobeerd om het BK te winnen met zijn ploeg. Na 300 meter liep het al mis, waardoor Eli ook geen vertrouwen heeft kunnen tanken in de eerste ronde. En dan is het voorbij."

"Dat klinkt toch wat hard", reageerde voormalig Belgisch kampioen Klaas Vantornout na het BK in onze studio. "Als je altijd vooraan koerst, heb je het mentaal erg zwaar in het midden van het pak. Daar wordt hij niet sterker van, integendeel."

Iserbyt: "Conditie is niet wat ze moet zijn"

Het laatste woord is voor Eli Iserbyt zelf. "Ik was niet super weg bij de start en daarna haakte ik op een helling in de fiets van Michael Vanthourenhout. We verloren er heel veel tijd", doet hij zijn verhaal.

Vanthourenhout knokte zich nog op het podium. Hij werd 3e, op 41 seconden van Wout van Aert.

Iserbyt: "Michael geraakte wel opnieuw vooraan, ik niet. De conditie is gewoon niet wat ze moet zijn. Ik verzeilde in de achtergrond, het ging niet goed in het zand, ik zat niet op de positie die ik wilde rijden, het draaide niet en ik was niet meer gemotiveerd."

"Dit is heel jammer, want ik had van dit BK echt een doel gemaakt. Het stond al lang aangestipt."

"Het wordt nu zaak om even te herbronnen. Wellicht vertrek ik op stage naar Spanje", gaat Iserbyt voort.

"De details zijn nog niet bekend, maar de komende twee weken wil ik de conditie opnieuw aanscherpen richting WK. In de Zilvermeercross in Mol start ik volgend weekend niet."