Emma Meesseman: "Ik heb zelf die T-shirts met kogelgaten gemaakt"

"Het is een speciaal verhaal geweest. Ik had gezegd dat ik naar de bubbel in Florida zou komen, behalve als de helft van de ploeg niet zou komen", zegt Meesseman. "Dat is uiteindelijk wél gebeurd en daar stond ik dan."

Emma Meesseman leefde lang in onzekerheid over het WNBA-seizoen in 2020. Uiteindelijk werd net als bij de NBA het seizoen afgewerkt in een "bubbel" in Florida.

""Stop met ons te vermoorden", dat kwam hard binnen"

Fysiek en mentaal heeft het seizoen Meesseman op de proef gesteld. Vooral door de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Met haar collega’s in de WNBA nam ze een duidelijk standpunt in door Black Lives Matter te steunen.



"Ik had nooit gedacht dat dat zo’n impact zou hebben op mij als Europese die even in de VS komt spelen." De spelers in de NBA gingen over tot een staking, zo ver kwam het niet in de WNBA, maar dat had weinig gescheeld. Meesseman stond er middenin.



"Met Washington speelden we de eerste WNBA-match na de staking in de NBA. Met de WNBA hangen we heel erg af van het geld van tv-zender ESPN. De coaches kwamen zeggen: “Als ESPN beslist om geen geld meer te investeren, dan is het misschien afgelopen met de league.” Er hing dus veel van ons af."





"Je zag de tijd wegtikken op de klok naast het veld. Dat was heel stressvol. Gaan we spelen of niet? Uiteindelijk beslist om niet te staken, met onze tegenstanders en ook de ploegen die na ons moesten spelen."