"Betalen van individuele premies is niet meer leefbaar in provinciaal voetbal"

"Het betalen van individuele winstpremies in het provinciale voetbal is voor geen enkele club meer leefbaar", zegt Jurgen Vermeire, voorzitter van Sint-Jozef Londerzeel. "Daarom stoppen we daarmee." "We hebben beslist om over te stappen naar een soort van collectieve vergoeding. Zo willen we het voetbalplezier weer naar boven laten komen."

Voor de spelers zelf is het even schrikken dat de premies wegvallen, omdat dat systeem een gewoonte is voor hen.

"Ik kan niet in de plaats van de spelers oordelen of die premies belangrijk zijn of niet", zegt de voorzitter. "Wij hebben in elk geval een keuze gemaakt en we keren niet terug op onze beslissing."

De spelers van Sint-Jozef Londerzeel hebben bedenktijd gekregen of ze willen blijven of niet. "Enkele spelers hebben al bevestigd dat ze bij het team blijven. Ik denk dat er nog spelers zullen volgen."