Eenzame feestdagen voor Pidcock: "Kerstcadeaus via FaceTime geopend"

"Ik weet niet wanneer ik mijn familie weer zal zien"

Hoewel Tom Pidcock op het einde van het jaar tradioneel zijn familie terugziet, was een hereniging dit jaar niet mogelijk. "Op kerst komen mijn ouders normaal voor een week naar België, maar door corona was dat onmogelijk."

"Ik heb mijn kerstcadeautjes dan ook via FaceTime moeten openen. Toch heb ik er het beste van gemaakt, want de situatie is nu eenmaal wat ze is. We weten niet hoelang dit nog zal duren."

"Ikzelf vind het niet moeilijk om lang alleen te zijn, maar zonder dat je het beseft kruipt het toch in de kleren."

"Ik hoop dat ik mijn familie in februari kan zien, al zou het met de huidige situatie in het Verenigd Koninkrijk wel eens langer kunnen duren. Toch ben ik het ondertussen gewoon. Ik ben sinds mijn 16e vaak weg van huis."