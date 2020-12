Lionel Messi gaat geen onderwerp uit de weg: "Het gaat slecht met Barça, heel slecht"

"Bartomeu liet me als de slechterik overkomen"

"Hij liet me echt als de slechterik overkomen. Ik vond dat ik verandering verdiende, ookal wilde mijn familie totaal niet weg uit Barcelona, maar toen begonnen alle problemen."

"Vandaag voel ik me goed bij Barça, maar deze zomer en de periode daarvoor heb ik me heel slecht gevoeld bij deze club en de manier waarop die geleid werd", doelt Messi op zijn moeilijke band met ex-voorzitter Josep Maria Bartomeu.

Is Messi nog altijd van plan om de club waar hij sinds zijn 13e actief is te verlaten? "Ik weet het nog niet", is het weinig verrassende antwoord bij laSexta. "Als ik naar een andere club zou gaan, dan wil ik Barcelona op de best mogelijke manier verlaten zodat ik met een goed gevoel naar deze club kan terugkeren in een andere rol."

"Het gaat slecht met deze club, heel slecht"

"Barça is mijn leven", gaat Messi voort. "Maar het zijn heel moeilijke tijden voor de club. Niet alleen financieel, maar ook sportief. Het gaat slecht, heel slecht met de club. Het zal moeilijk worden om ooit terug te keren naar hoe het is geweest."

Vooral met het vertrek van zijn maatje Luis Suarez naar Atletico Madrid had Messi het erg moeilijk. De Uruguayaan was zijn beste vriend, op en naast het veld, en verliet de club voor een appel en een ei.

"Hoe hij vertrok, dat vond ik te gek voor woorden. Hij is praktisch gratis naar Atletico Madrid vertrokken en nu maakt hij doelpunten voor een team met dezelfde ambities als wij. Ongelooflijk!"

Van het werk van nieuwe trainer Ronald Koeman is Messi dan weer wel tevreden. "Hij is heel serieus bezig en weet exact wat hij wil voor het team en de club. Ik vind dat hij het erg goed doet, ondanks de moeilijke periode waarin we zitten als club. Er zijn ook veel nieuwe gezichten, maar het team groeit onder Koeman."

"Ik hoop dat we in 2021 kunnen meestrijden voor de prijzen. Dat is het enige waar ik op dit moment mee bezig ben."