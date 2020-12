Uit Fichebak: "The shot" van Ray Allen: "Beste en mooiste driepunter aller tijden"

Het is 18 juni 2013. In de American Airlines Arena in Miami gaat zo meteen Game 6 van de NBA Finals van start tussen Miami en San Antonio. Miami is de titelverdediger, maar staat met de rug tegen de muur en moet winnen.

Maar Miami loopt die dag de hele match achter de feiten aan en enkel dankzij een fenomenale LeBron James komen ze weer in de match. Op 20 seconden van het einde hebben ze een driepunter nodig om gelijk te maken, maar James mist.

Gelukkig plukt Bosh de rebound en heeft Ray Allen daarna zijn afspraak met de geschiedenis. "Het is de beste en mooiste driepunter aller tijden", zegt Dennis Xhaët. "Als je een beetje van basketbal houdt, dan kun je dat moment nooit vergeten."

"Mijn hart begint weer sneller te slaan. Ik was daar in Miami om commentaar te geven. Die match was wellicht de beste wedstrijd ooit in een NBA-finale en dan kwam het beste shot ooit. Ik krijg er nu nog kippenvel van. En het is net mooi dat Ray Allen het deed, de juiste man op de juiste plaats, die er heel zijn carrière voor heeft getraind."