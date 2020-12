IN BEELD: Grote vreugde bij Noorse handbalvrouwen, groot verdriet bij Franse ploeg

Voor Noorwegen is het al de 8e Europese titel bij de vrouwen. Het was van 2016 geleden dat de Noorse handbalvrouwen een EK of WK konden winnen.

In de EK-finale in Denemarken won Noorwegen met 22-20 van Frankrijk. Tot 20-20 hielden de teams mekaar in evenwicht, daarna maakten Reistad en Solberg het verschil.

Het brons op het EK was voor Kroatië, dat gastland Denemarken versloeg met 25-19. Voor de Kroatische vrouwen was het hun allereerste EK-medaille.