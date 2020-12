België oefent in aanloop naar EK tegen vicewereldkampioen Kroatië

Met Kroatië zakt de runner-up van het WK 2018 in Rusland af naar ons land. De Kroaten verloren in de finale tegen Frankrijk. België veroverde in Rusland het brons.

De laatste ontmoeting tussen de twee landen was tijdens de kwalificaties voor het WK in 2014. België won een keer en speelde een keer gelijk.

De Duivels starten hun EK komend jaar in groep B op 12 juni in Sint-Petersburg tegen Rusland. De tweede groepswedstrijd van de Belgen volgt op donderdag 17 juni tegen Denemarken. De laatste groepsmatch is tegen Finland.