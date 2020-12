"Het moet met deze kern gebeuren bij Standard, maar spelers en coach snakken naar rust"

Standard zit in een serieuze winterdip. De Luikse ploeg ging van een kandidaat voor Play-off I pijlsnel naar een middenmoter. Wat is er aan de hand? "Een deel van de verklaring is zeker vermoeidheid", vertelt Sporza-voetbaljournalist Bert Sterckx. "Maar er zijn verdedigend en aanvallend ook problemen."

Met 4 op 18 is het recente rapport van Standard belabberd te noemen. De Luikse club is weggezakt naar plaats 8 in het klassement. "Standard staat op het randje van een crisis", weet Bert Sterckx. "Aan het gezicht van Montanier zie je dat hij de laatste maanden een paar jaar ouder geworden is." "Hij noemde het niveau na de match op Kortrijk "Standard onwaardig". Veel harder kan je niet zien. Nu spelen ze twee thuismatchen tegen Moeskroen en Sint-Truiden. Er is geen enkel excuus om geen 6 op 6 te pakken." "De referentiematch van Standard was die op Charleroi op 4 oktober. Daar zijn ze gaan winnen mét goed voetbal. Alles zat een beetje mee in die match. Toen leek het alsof ze bovenaan zouden meedoen dit seizoen, maar het is daarna bergaf gegaan. Pijlsnel zelfs."

Ze spelen nu tegen Moeskroen en STVV. Er is geen enkel excuus om geen zes op zes te pakken

"In de twee zones waar ze efficiënt moeten zijn, lukt het niet"

Wat zijn dan de problemen bij Standard? "Het zijn er redelijk wat. In de twee zones waar ze efficiënt moeten zijn, lukt het niet. Ze kunnen de laatste weken bijvoorbeeld de nul niet meer houden. In de voorbije 5 matchen, inclusief die in Europa, slikten ze telkens 2 doelpunten. In het begin van het seizoen gebeurde dat niet." "Een van de grote factoren daar is uiteraard de afwezigheid van Zinho Vanheusden. Dat was de beste speler van Standard. Op vlak van kwaliteit, maar ook wat betreft zijn werkethiek. En hij is een van de enige leiders in die ploeg. Het zijn allemaal redelijk stille jongens. Vanheusden trok zijn mond open. Zo'n voortrekker missen ze nu." En dan is er die andere zone waar het spaak loopt. "Ze scoren ook zo moeilijk, al vanaf begin van het seizoen. Montanier heeft nooit de spits gevonden die er 10 of 15 per seizoen zal maken. Niemand heeft zijn kans gegerepen. Maar misschien heeft de trainer ook wel te veel gezocht. Er is veel gewisseld. Als je een spits een paar weken laat staan, kweekt hij misschien wel het nodige vertrouwen." Ook de link tussen verdediging en aanval loopt spaak. "Montanier speelt al lang met een 5-mansverdediging. In het begin gaf het defensieve zekerheid, maar aanvallend komt er te weinig uit. De keren dat Fai en Gavory vanaf de flank de achterlijn halen, zijn schaars. En dat ze dan ook nog iets nuttigs doen met die bal, dat is zeker zeldzaam. Ze hebben niet echt een goeie voorzet en zo is er ook weinig toevoer naar de spitsen."



"Standard snakt naar de winterstop"