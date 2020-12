Pakjestijd: Inge geeft activiste Naomi Osaka aan Kris: "Dit pakt mij"

Tijdens de laatste dagen van het jaar blikken onze commentatoren terug op het voorbije sportjaar. Inge Van Meensel denkt meteen terug aan tennisster Naomi Osaka: winnares van de US Open, maar ook een van de sociaal bewogen atleten in 2020. Ze geeft haar dan ook cadeau aan Kris Meertens.

Pakjestijd: Inge Van Meensel geeft een cadeautje aan Kris Meertens

"Het verhaal van Osaka dit jaar pakt me zelfs"

Naomi Osaka schaarde zich openlijk achter de Black Lives Matter-beweging om politiegeweld en racisme aan te kaarten. Dat deed ze op haar manier. Op weg naar de eindzege op de US Open droeg ze voor elke match een mondmasker met een naam van een getroffene. "Voor mij is ze een van de meest invloedrijke sportfiguren van dit jaar", zegt Inge Van Meensel. "Er zijn zoveel mensen die een stem zouden kunnen hebben en er niks mee doen. Zij doet het wel en je ziet wat voor invloed dat heeft." "Als je zo opkomt voor Black Lives Matter en dan ook nog presteert door de US Open op zak te steken, dan ben je voor mij fenomenaal. Je moet er ook sterk voor in in je schoenen staan." "Osaka werd in Japan zelfs een terrorist genoemd, maar de jonge generatie kijkt wel naar haar op. Dat soort mensen heb je nodig om iets te veranderen in de maatschappij."

Ik vind Naomi Osaka een van de meest invloedrijke sportfiguren van 2020. Inge Van Meensel

"Op de US Open gebruikte ze haar stem met die mondmaskers. Die gingen van Breonna Taylor tot Tamir Rice. Je moet het toch maar doen op je 23e. Ze wilde voor hen winnen en ze doet dat, dat is bijna een sprookje."

"En wat haar toen het meeste ontroerd heeft, denk ik, is dat ze door een aantal ouders van de overledenen gecontacteerd werd. Het pakt me zelfs."

Naomi Osaka stapt het tennisterrein op met de naam van George Floyd op haar masker. De Amerikaan kwam tragisch om het leven.

"Door haar verhaal begrijp je waarom ze zo ver is gekomen"

"Er is eigenlijk een heel verhaal aan voorafgegaan waardoor je Naomi Osaka, een Japanse met Haïtiaanse roots, beter leert kennen en waardoor je begrijpt hoe ze zo ver is gekomen", legt Inge Van Meesel uit. "Osaka kon op persconferenties heel timide overkomen en ze leek soms een bizar meisje met af en toe grappige uitspraken." "In 2018 brak ze door met winst op de Australian Open, maar ze werd vooral bekend door de US Open van datzelfde jaar." Toen kreeg Serena Williams het in de finale tegen Osaka aan de stok met de umpire en kreeg ze meerdere bestraffingen. "Osaka won de finale. Tijdens die ceremonie, dat zal ik nooit vergeten, rolden de tranen over haar wangen. Ze verontschuldigde zich zelfs tegenover het publiek voor haar zege op publiekslieveling Williams. Terwijl ze die winst dik verdiend had."

Osaka kon op persconferenties echt heel erg timide zijn. Inge Van Meensel

"Osaka ontdekt dat ze een stem heeft en gaat die gebruiken"

"Osaka wordt een wereldster, maar in 2019 gaat het sportief bergaf. Maar op het einde van dat jaar komt de Belgische coach Wim Fissette in beeld. Hij besefte dat ze geblokkeerd werd door haar eigen emoties en Osaka leerde erover praten."

"Dan kwam de pandemie en ze besefte dat er meer is dan tennis alleen. George Floyd kwam om het leven en dat raakte haar als zwarte vrouw enorm. Osaka gebruikte haar sociale media en vloog zelfs naar Minneapolis om mee te protesteren voor Black Lives Matter. Ze ontdekte dat ze een stem heeft en begon die ook te gebruiken."

Ze werd geblokkeerd door haar emoties, met dank aan Wim Fissette leerde ze erover praten. Inge Van Meensel

"Zo wilde ze haar halve finale tegen Elise Mertens niet spelen in Cincinnati, het voorbereidingstoernooi op de US Open, uit protest tegen het politiegeweld in de VS." "De WTA reageerde door alle wedstrijden 24u uit te stellen: het werk van Naomi Osaka, die uiteindelijk toch speelde. En we weten dus allemaal wat er daarna gebeurde op de US Open, waanzinnig."

Naomi Osaka poseert in Haïtiaanse jurk met de US Open-trofee.

Kris Meertens: "Was een sterk statement van Osaka"