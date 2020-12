Eén week voor seizoensstart telt NBA nog maar één coronageval

In het begin van de testrondes, eind november, werden nog 48 besmettingen met het coronavirus opgemerkt. Een week later was het cijfer al gedaald tot acht positieve gevallen en die trend werd dus voortgezet. Bij de laatste testen bleek nog slechts één persoon besmet met het virus.

Dat is een opsteker, want over enkele dagen gaat het nieuwe seizoen van start. Momenteel bereiden de teams zich voor met vriendschappelijke wedstrijden.

Die worden in tegenstelling tot vorig seizoen niet meer in een afgeschermde bubbel afgewerkt. Elk team speelt weer in zijn vertrouwde zaal, weliswaar zonder supporters. De spelers mogen ook gewoon naar huis.