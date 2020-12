Staartploeg West Brom zorgt voor eerste trainersontslag in PL dit seizoen

Het ontslag van Bilic hing al even in de lucht. De Kroaat leidde West Brom vorig seizoen nog terug naar de hoogste divisie in Engeland, maar kreeg dit seizoen de machine niet in gang bij West Brom.

In 13 wedstrijden verzamelde de promovendus slechts 7 punten. Het gelijkspel tegen Manchester City (1-1) dinsdag zou zijn laatste wapenfeit worden. Ook zijn assistenten worden bedankt voor bewezen diensten.

In een mededeling geeft de club wat meer uitleg. "We zouden graag Slaven en zijn staf bedanken voor hun inspanningen om de club vorig seizoen de promotie te schenken. We wensen hem het beste in de toekomst."

Bilic, ex-speler van West Ham en voormalig bondscoach van Kroatië, reageerde gisteren al op de geruchten van zijn nakende ontslag. "Om eerlijk te zijn, het doet me niet veel. Ik doe gewoon mijn job, ik werk hard voor mezelf, voor mijn team en voor de club, dat is alles."