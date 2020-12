Siemen Voet opnieuw positief, KVM mist ook groot deel van staf tegen Club

Wouter Vrancken zal heel wat vertrouwde gezichten op zijn bank missen morgen tegen Club Brugge. Zelf testte hij negatief, maar in totaal zijn 7 andere leden uit zijn staf wel positief. Daarbij onder anderen assistenten Fred Vanderbiest en Kevin Van Dessel.

"Tijdens de training heb ik Kevin en conditietrainer Glenn Vanryckeghem naar huis gestuurd", zei Vrancken. "Het is absurd. Enkel de keeperstrainer en ikzelf blijven nog over." Hij zal zich samen met de resterende stafleden tijdens de match laten omringen door Sven Swinnen (head development van de jeugd) en Dave Lens (physical coach van de beloften).



"Het meeste werk voor Club Brugge was gedaan, maar enkele dagen later spelen we tegen OHL. Dan zullen we de staf ook nog missen. Ik ben al blij dat het niet in de spelersgroep zit. De schrik zit er bij mij toch een beetje in dat ik vrijdag ook positief zal testen."

Ook algemeen directeur Frank Lagast en sportief directeur Tom Caluwé legden een positieve coronatest af.

Bij de spelers kan Vrancken niet rekenen op Joachim Van Damme en Siemen Voet. Van Damme testte vorige week al positief en zit in quarantaine. Voor Voet is het al de tweede keer dat hij een match zal missen door corona. "Hij maakte niet genoeg antistoffen aan", vertelde Vrancken nog.