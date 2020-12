VIDEO: Vrouwen starten te snel, Alvarado zit met "den draad"

Enkele tienden te snel gestart

De derde manche van de X²O-trofee kon niet snel genoeg beginnen. De lichten stonden nog op rood toen het peloton uit de startblokken schoot. Volgens onze cocommentator Paul Herygers ging het om enkele tienden van een seconde.

"Ik stond nog stil en de rest was al weg", merkte winnares Denise Betsema achteraf op. "Daarna vielen ze ook voor me waardoor ik een inhaalrace heb moeten rijden. Gelukkig lukte dat aardig."



"Het was zeker een valse start", sprak nummer 2 Lucinda Brand, "maar op een gegeven moment ga je zelf ook maar mee. Als er niet ingegrepen wordt, kan je niet anders."

Sanne Cant was naar verluidt not amused. De Belgische kampioene finishte als 4e in Antwerpen, haar beste resultaat van het seizoen.