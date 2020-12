Betsema stopt zegereeks van Brand, ijzerdraad nekt Alvarado

Denise Betsema (1e): "Het werd nog spannend in de laatste ronde. Ik voelde de hete adem van Lucinda wel, zeker in de looppassage. Ik probeerde geen foutjes te maken. Ik ben echt blij met deze overwinning. Iedereen is aan elkaar gewaagd. Dit is heel motiverend. Ik heb veel zin in de komende weken."

Lucinda Brand (2e): "Ik maakte een grote fout op het klimmetje. En zo had Betsema meteen een kloof. Daarna had ik geen goede passage door het zand en zo werd het gat alleen nog groter. Je kan niet in alles goed zijn. Zand gaat soms goed bij mij, soms niet. Ik verlies ook niet van de eerste de beste. Betsema heeft de voorbije weken al vaak laten zien dat ze goed is."