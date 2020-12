Shorttrackers Pétré en Dewagtere vallen zwaar op training: "Een rampscenario"

Ward Pétré (23) en Adriaan Dewagtere (19) zijn donderdagavond bijzonder zwaar ten val gekomen op training. De shorttrackers werden even later allebei met succes geopereerd aan hun verwondingen. Dat bevestigde de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF). "Maar alles komt nu in het gedrang."