Madrileense derby komt nog te vroeg voor Eden Hazard

Eden Hazard liep 13 dagen geleden tijdens de competitiewedstrijd tegen Alavés een spierblessure op in zijn rechterdijbeen. De kapitein van de Rode Duivels had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting.

Door blessures zag hij al dit seizoensbegin en driekwart van vorig seizoen in het water vallen. Hazard speelde dit seizoen nog maar 6 matchen in het Real-shirt, nadat hij het seizoen was gestart met een enkelblessure. Eind september volgde nog een spierblessure.

Real-coach Zinédine Zidane kan zaterdag tegen Atlético wel opnieuw rekenen op Dani Carvajal en Federico Valverde, die na fysieke problemen hun wederoptreden in de selectie vieren. De Fransman duwt Atletico in de favorietenrol.



"Zij zijn de favoriet, dat laten ze iedere wedstrijd weer zien. Wij kunnen weer laten zien waartoe we in staat zijn. De pers roept dat dit een finale wordt. Maar voor ons is iedere wedstrijd een finale. We willen er een geweldige wedstrijd van maken, net als eerder deze week tegen Mönchengladbach."