Voormalig Argentijns bondscoach Sabella (WK-finale 2014) overleden

Alejandro Sabella was in Europa geen grote naam. Als speler was hij dan wel een tijdje actief in Engeland, bij Sheffield United en Leeds, als coach nam hij lange tijd een rol in de schaduw op. 17 jaar lang was hij assistent van Daniel Passarella.

Op zijn 55e probeerde hij het voor het eerst alleen, bij Estudiantes. Hij won er meteen de Copa Libertadores. Toen Argentinië afscheid nam van Sergio Batista klopte het bij Sabella aan.

Sabella leidde Argentinië bijna 3 jaar, met als hoogtepunt het WK in Brazilië. Zonder geweldig indruk te maken - Argentinië scoorde maar 2 keer in de knock-outfase - bereikte hij toch de finale. In de kwartfinales werd België uitgeschakeld door een goal van Higuain.

Een 3e wereldtitel was Argentinië niet gegund. In de finale was Duitsland net een tikkeltje sterker. Na het WK stapte Sabella zelf op. Hij zou nooit meer coachen. Sabella overleed in een ziekenhuis in Buenos Aires aan een ziekenhuisbacterie die hij als hartlijder niet overleefde.