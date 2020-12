Van Aert: "Hopelijk kan ik in december duel met Van der Poel aangaan"

Met twee podiumplaatsen in Kortrijk en Tabor heeft Wout van Aert zijn start van zijn veldritseizoen niet gemist. Toch hoopt hij pas tegen eind december in topvorm te zijn, niet toevallig wanneer ook Mathieu van der Poel weer in het veld duikt. "In het verleden kon ik hem kloppen, dus hopelijk in de toekomst ook", zegt Van Aert.

Wout van Aert draait in zijn achtertuin warm voor zijn derde veldrit van het seizoen in Boom. "Ik denk dat ik de voorbije weken wel al wat procentjes heb gewonnen", zegt hij. "In principe zou ik een beetje verbeterd moeten zijn." "In Boom hoop ik beter te doen dan een derde plaats, maar de concurrentie is niet min. Het zat een beetje mee in mijn eerste crossen: in Kortrijk rijdt een concurrent lek en in Tabor is het nog niet beslist tot ik Toon Aerts wat hinder. Het wordt zeker niet gemakkelijk, maar het is de bedoeling om dichter bij een overwinning te komen."

Na Boom timmert Van Aert nog wat aan zijn vorm op stage in Spanje. "Ik zal mijn crossfiets er 10 dagen moeten missen, maar tijdens de kerstperiode heb ik genoeg wedstrijden om me uit te leven in het veld."

Van Aert hoopt zo om eind december in topvorm te zijn. "Ik heb nog een goede 3 weken nodig om te verbeteren. Eind december hoop ik dan op niveau te zijn."



Op 20 december staat een eerste confrontatie met Mathieu van der Poel op het programma, in de wereldbekercross in Namen. "Ik hoop het duel te kunnen aangaan", aldus Van Aert. "Het is lang geleden dat ik op niveau was in de cross."

"Mathieu is op technisch vlak heel sterk en dat is een groot voordeel in het veldrijden. Maar ik heb hem in het verleden kunnen kloppen, dus hopelijk in de toekomst ook."

Van Aert: "Ik hoop BK of WK te winnen"

Ook het BK in Meulebeke (09/01) en het WK in Oostende (31/01) staan met rood omcirkeld op de kalender van Van Aert. "Ik hoop toch een van de twee te winnen", zegt hij. "Ik heb nog nooit in een Belgische trui mogen rondrijden, omdat ik er de wereldkampioenentrui boven kon dragen. Maar uiteraard is ook het WK in eigen land een hoofddoel." "Ik zie mijn veldritseizoen als een voorbereiding op het wegseizoen, maar ik rijd niet zonder ambitie. Ik heb al bewezen dat het elkaar niet in de weg hoeft te staan. Voor mij is het een win-win-situatie." Van Aert en zijn vrouw Sarah verwachten ook hun eerste kindje in januari. "Als Sarah dat weekend bevalt, zal het BK zonder mij worden gereden", zegt hij. "Dat is voor mij een prioriteit. Ik zou het voor geen geld van de wereld willen missen."