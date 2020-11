Extra Time-panel laakt rood voor Vranckx: "Ref mag buikgevoel niet meer gebruiken"

Aster Vranckx tackelde de bal voor de neus van Beerschot-speler Coulibaly weg, maar in de glijdende beweging die daarop volgde bewerkte hij ook de enkel van de Malinees. Op advies van de VAR wijzigde scheidsrechter Visser zijn gele kaart in een rode, wat op applaus werd onthaald door Frank De Bleeckere van het Referee Department.

"Als je een foto neemt van het contact, dan zeg je dat het rood is. Maar niet als je weet hoe het ontstaan is", zegt Gert Verheyen in Extra Time.

"De VAR neemt inderdaad die foto", neemt Filip Joos over. "Maar het leven is dynamisch, net als het voetbal. Het leven staat niet stil, het voetbal ook niet. De ref mag zijn buikgevoel niet meer gebruiken, maar moet volgens een winkellijstje (van fouten) beslissen."

"Ik zou hier als scheidsrechter razend zijn, want hij nam wél de goeie beslissing aanvankelijk. Hij volgde zijn buikgevoel."

De consensus van de tafel van Extra Time is dan ook dat rood overdreven is. "Wij, voetballers, zeggen hier allemaal hetzelfde. Omdat wij uren op het veld hebben gestaan."

Frank Raes heeft de oplossing: een ex-voetballer in het busje van de VAR. "Wie is er zo zot om dat te doen?", vraagt Sonck zich af.