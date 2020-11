Tweevoudig Gold Race-winnaar Enrico Gasparotto stopt met koersen

Enrico Gasparotto maakte in 2005 zijn intrede in het profpeloton en veroverde meteen de Italiaanse kampioenentrui op de weg.

Vooral in de heuvelklassiekers kwam hij het best tot zijn recht. Gasparotto won 2 keer de Amstel Gold Race (in 2012 en 2016), een etappe in Tirreno-Adriatico (2010) en een etappe in de Driedaagse De Panne-Koksijde (2008).

De 38-jarige Gasparotto woonde al een tijdje in Zwitserland en had zich dit jaar ook laten naturaliseren tot Zwitser. Zo wou hij meer kans maken op selecties voor het WK in Zwitserland en de Olympische Spelen in Tokio.

Op het WK eindigde Gasparotto, in dienst van Hirschi, 46e. Aan de uitgestelde Spelen zal hij dus niet meer deelnemen.

Dit seizoen droeg hij het shirt van NTT, dat volgend jaar voortgaat als Qhubeka-ASSOS. Gasparotto maakt geen deel uit van dat verhaal. In het verleden droeg de Zwitser ook het shirt van Liquigas, Barloworld, Lampre, Astana, Circus-Wanty Gobert en Bahrein-McLaren.