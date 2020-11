Red Flame Kassandra Missipo: "Lukaku is mijn bron van inspiratie"

Flames weten na heenmatch wat ze zeker niet moeten doen

België verloor 2 maand geleden met 2-1 in Zwitserland na een vooral teleurstellende eerste helft. "We speelden met teveel angst in ons spel en dat mag niet", zegt Missipo. "We moeten meer in onszelf geloven en dat zal dinsdag zeker zo zijn. We spelen thuis in Leuven, zonder publiek, dat wel, maar in Leuven voelen we ons altijd goed."

"We willen nu dinsdag al zeker zijn", zegt Missipo, "maar als het via de tweede plaats moet, so be it, of via barrage, ook ok, we gaan elke challenge aan, dat is voetbal."

Winst betekent altijd de kwalificatie. Maar het kan ook nog als de Flames één van de drie beste tweedes worden, of zelfs via een barrage in april.

"Nu of nooit" vind ik geen juiste weergave, zegt Missipo. "Indien we ons niet plaatsen zie ik het niet als een nederlaag. Dan moeten we eruit leren voor de volgende campagnes. Maar de drang is zo groot, we zullen er dinsdag staan."

Missipo is de pitbull van de Flames

De 22-jarige Anderlecht-speelster is een echte nummer zes, een kuitenbijter op het middenveld. Het is een rol waar ze zich goed in voelt.

Op de vraag of ze naast het veld ook een pitbull is antwoordt Missipo zeker niet ontwijkend. "Ik ben zeer ambitieus. Ik heb mijn studies communicatiemanagement afgemaakt, dat wou ik sowieso. Maar ik wil ook chinees leren bvb. Ik wil meer van de wereld leren kennen, en daar ben ik misschien ook een pitbull in."

Lukaku is ook iemand die opkomt tegen racisme en daar heeft Missipo in haar jeugd ook mee te maken gehad. "Ik moet zuchten, als het over racisme gaat", zegt Missipo. "We leven in 2020 en ik kan niet begrijpen dat dit nog steeds een thema is."

"Dat maakt me kwaad en doet me inderdaad zuchten. Ik zal ook steeds blijven ijveren om die problematiek steeds in de aandacht te houden. Bij mij staat dat nog steeds bovenaan de agenda."