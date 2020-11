Australian Open verhuist wellicht naar eind januari, quarantaine wordt verplicht

In principe zou de Australian Open op 18 januari van start moeten gaan, maar de premier van de Australische deelstaat Victoria bevestigde woensdag dat een uitstel "heel waarschijnlijk" is.

Bovendien is premier Andrews niet van plan de quarantaineverplichtingen voor tennissers te versoepelen. Wie naar Melbourne afzakt, zal dus eerst twee weken in isolatie moeten. "De rest van de wereld staat in vuur en vlam. Er zal dus een quarantaine gelden voor iedereen die naar onze stad of staat komt. Daar is geen ontsnappen aan."

"Hoe belangrijk het tennistoernooi ook is, de regering is niet van plan risico's te nemen."

Aan het Australische agentschap AAP verduidelijkte de minister van Sport van Victoria dat er "enkele data" op tafel liggen. "Ik heb scenario's gezien waarin de start met een of twee weken wordt uitgesteld. Dat lijkt mij het meest waarschijnlijke", aldus minister Martin Pakula.

Victoria bevond zich in het centrum van de tweede coronagolf in Australië. Tot eind oktober gold er in Melbourne een strikte lockdown. Vandaag is het aantal infecties er onder controle.