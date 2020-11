"Veel goals, maar noem Italië niet de meest aantrekkelijke competitie"

Cristiano Ronaldo (Juventus), Romelu Lukaku (Inter) en Zlatan Ibrahimovic (Milan) scoren met de ogen toe. Voetbalromantici durven de Serie A daarom momenteel ook de meest aantrekkelijke competitie te noemen. Filip Joos hoort daar niet bij.

"Neen, dat vind ik een enorme misvatting", reageert de calciokenner van Sporza. "Dat vond ik wel in de jaren 80 en 90. Toen was de Serie A de beste competitie met de beste spelers ter wereld."

"Tegenwoordig kan je de Italiaanse competitie ook wel het Bejaardentehuis op het Dak van de Wereld noemen. Het had het literaire hoogtepunt van A.F.Th. van der Heijden moeten worden, maar nu slaat het op de Serie A en Zlatan Ibrahimovic."



"Hij heeft niet zomaar gepast voor Manchester United. Het tempo in de Premier League kan hij niet meer aan en dat beseft hij ook. Pas op, de Zweed blijft garant staan voor topkwaliteit, maar het valt me op dat verdedigen geen kunst meer hoeft te zijn in Italië."

"De tijd van de ijzeren defensie ligt achter ons. Matthijs de Ligt zei dat hij naar Juventus was gekomen om te leren verdedigen. Dan had hij misschien een andere competitie moeten kiezen, want ook in de Serie A trekken ze nu de kaart van de aanval", weet Joos.



(lees voort onder de quote)