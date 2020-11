3 bronzen EK-medailles zijn weer in België: "Zeer hoopvol voor Tokio"

"Tegen de Georgiër van wie ik in de halve finales verloor, had ik op een stage al gevochten. Ik wist dus dat hij sterk is. Georgië is dan ook een zeer sterk judoland, en ik vermoed dat die jongen tijdens de coronacrisis stevig heeft kunnen doortrainen."

"Het belangrijkste voor mij was dat ik eindelijk nog eens een tegenstander kon voelen en vastnemen. Op dat vlak is mijn EK geslaagd, en die bronzen medaille is extra mooi meegenomen."

"Als ik op mijn EK terugblik, dan moet ik zeggen dat het een lastige dag was. Na negen maanden weer op de mat staan is niet evident", zei Casse bij zijn aankomst in Zaventem.

Nikiforov: "Onaangenaam gevoel"

"Maar okay: er komen nu genoeg stages in het buitenland aan om weer in mijn ritme te komen. Ik heb nog tijd om me te plaatsen voor de Olympische Spelen. Als ik grote wedstrijden win, kan dat zeker nog. Ik heb er nog een goed oog in."

"Ik presteer altijd goed op kampioenschappen, en dan gebeurt dit. Ik voelde me slecht, ik was moe."

Sleeckx: "Het was een goed EK"

Koen Sleeckx was in Praag aanwezig in zijn hoedanigheid als technisch directeur topsport van Judo Vlaanderen.



"Het is een goed EK geweest voor België. Het was al 5 jaar geleden dat we nog eens 3 medailles konden pakken op een Europees kampioenschap", blikt Sleeckx terug.



"Vanuit Vlaamse kant pakken we met Matthias Casse 1 medaille. De andere judoka's hebben goed gevochten, maar verloren, soms al vroeg in de competitie. Daar zijn werkpunten uitgekomen waar we nu mee an de slag kunnen."



"Met het oog op kwalificatie voor Tokio 2021 hadden we wel beter gehoopt. Zeker met Toma Nikiforov. Maar Toma had een offday, we zullen nagaan wat er precies aan de hand was. Toma zal nog genoeg kansen krijgen om zich voor Tokio te plaatsen."





"Met Nikiforov, van wie ik verwacht dat hij het olympische ticket zal pakken, en Matthias Casse hebben we langs Vlaamse kant 2 medaillekandidaten voor Tokio. Daar ben ik van overtuigd."



"Aan Franstalige kant hebben we Jorre Verstraeten, die een stevig parcours aflegde op het EK, en Charline Van Snick, die er altijd staat op grote competities. We zullen een mooi team vormen. Ik ben zeer hoopvol."

België nam veel jong talent mee naar Praag. Sleeckx: "Die jonge judoka's hadden al maanden geen internationale wedstrijd meer gevochten en soms verloren ze snel, maar we blijven in hen geloven."



"We hebben in de aanloop naar het EK heel goed en gedreven getraind. Iedereen was conditioneel klaar, het komt er nu op neer om aan de details te werken, ervaring op te doen en dan komen we er wel."



"Met die jonge jonge mensen mikken we op Parijs 2024. Ik zie heel wat progressie bij hen de laatste maanden."