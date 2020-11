Olympische atleten op virtuele stage: "Mikken op 20 top 8-plaatsen"

Begin november trekt het Belgisch Olympisch Comité traditiegetrouw op stage met een groot deel van de olympische delegatie. In dit bijzondere jaar werd dat een virtuele stage, "TeamBubbelgium Virtual Camp". De atleten kregen zo de voorbije week een stand van zaken over de toestand in Tokio, individuele en medische begeleiding. Er was ook een toespraak van Koning Filip en doorheen de week was er plaats voor ludieke groepsactiviteiten.

Zo was er een virtuele escape room, een drumsessie en vanavond sluiten ze de stage af met een virtuele kooksessie. Alle atleten kregen de ingrediënten al aan huis geleverd. "Want plezier maken is – en vandaag meer dan ooit – uitermate belangrijk voor de moraal van iedereen", vindt Olav Spahl, delegatieleider van Team Belgium.

“Deze stage is natuurlijk anders dan de stages die we in het verleden hebben georganiseerd in Lanzarote bijvoorbeeld. We hadden graag een echte fysieke stage georganiseerd, maar deze virtuele stage is toch ook een groot succes", vertelt Spahl. Er namen 105 atleten en 57 coaches en leden uit de entourage deel aan minstens een van de sessies. "Ook atleten die in het buitenland zijn op dit moment of atleten zoals de ruiters die er normaal nooit bijzijn, konden nu wel deelnemen."