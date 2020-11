NBA: Anthony Edwards is nummer 1 in draft, ongerustheid over Klay Thompson

De traditionele draft vindt normaal plaats in juni, maar werd door het coronavirus opgeschoven naar november. Het virus noopte de NBA ook om de loterij voor het eerst virtueel te organiseren.

Zoals vooraf algemeen aangenomen werd, is Anthony Edwards (19) de nummer 1 pick geworden. De guard van de Georgia Bulldogs was in het voorbije NCAA-seizoen goed voor een gemiddelde van 19,1 punten per wedstrijd en mag nu zijn kunstjes gaan vertonen bij de Minnesota Timberwolves.

"Dit is een onbeschrijflijk gevoel. Voor mezelf en mijn familie is dit een heel emotioneel moment", liet Edwards optekenen in een eerste reactie.

De Golden State Warriors mochten als tweede kiezen en lieten hun oog vallen op center James Wiseman van Memphis. Met de komst van Wiseman vult het team een leemte op onder de ring, maar er was ook slecht nieuws van de Warriors, door een nieuwe blessure van scherpschutter Klay Thompson.

Thompson, die het vorige seizoen integraal miste door een zware knieblessure, heeft tijdens een trainingpartijtje mogelijk een nieuwe zware blessure opgelopen. Er wordt gevreesd voor een achillespeesblessure, wat de titelkansen van de Warriors meteen zou hypothekeren. Verschillende NBA-sterren lieten op Twitter weten dat ze duimen voor Thompson.

(scroll omlaag voor de top 10 van de draft)