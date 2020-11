Casse voor EK judo: "Wie hotel zonder toestemming verlaat, moet meteen naar huis"

In februari won Matthias Casse met overmacht het hoogaangeschreven toernooi van Parijs, maar sindsdien kon hij door het coronavirus aan geen enkel toernooi meer deelnemen.

"Het was moeilijk om de training goed te regelen, zeker in de eerste lockdown", blikt hij bij Sporza op de voorbije maanden terug. "Nu zit ik in een bubbel van 5, waarmee ik wel gewoon de training kan afwerken in zaal."

"Dat is niet optimaal, want normaal gezien bereid je je voor in het buitenland, waar je tegen mensen van over de hele wereld kunt vechten. Ik heb niet de beste voorbereiding gehad, maar zeker ook niet de slechtste. Mentaal heb ik ook weinig last gehad. Ik heb altijd een plan B of C."

"Ik heb zeker de kwaliteit om opnieuw het podium te halen", zegt de titelverdediger. "Maar het is nu toch wat anders. Door het gebrek aan competitie en omdat ik uit een hamstringblessure kom, die wel voldoende genezen is om te vechten."

"Ik heb niks gehad om me aan af te meten de voorbije maanden. Daarom ben ik voorzichtig. Ik wil vooral goed judo laten zien en vrij kunnen vechten. Als dat lukt, geloof ik dat het goedkomt."