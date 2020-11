"Anderlecht gooide het zelf weg én interlandvoetbal had geschrapt moeten worden"

"Anderlecht heeft het gewoon zelf weggegooid"

Anderlecht reikte gisteren de hand naar de leidersplaats op het veld van AA Gent, maar gooide die te grabbel met eens te meer een late tegengoal. Een diepe zucht bij Paars-Wit, want dat overkwam Anderlecht nu al voor de vijfde keer dit seizoen.

Ondanks alles zijn er toch nog best veel zekerheden in het voetbal, zowel in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld om wedstrijden van Beerschot te kunnen volgen, moet je heel goed kunnen tellen. Dortmund is altijd heel sterk tegen Bayern München, maar Bayern is nog sterker en wint altijd. Dat was een geweldige topper zaterdag, het hoogtepunt van het weekend.

Ook: Gentse doelmannen flateren dit seizoen. We hebben Kaminski gehad, Roef, Coosemans zag er niet geweldig uit Europees en zelfs de immer betrouwbare Sinan Bolat gaat nu al voor de tweede of derde keer in de fout. Zo lijkt zijn parcours voorlopig toch opeens weer veel op die korte passage bij Club Brugge, wat we niet zo goed begrepen. Anders dan bij Antwerp, waar hij toch de beste was van het land.

En inderdaad: Anderlecht gooit nu al voor de vijfde keer in het slot punten weg. Een simpele rekening zou dan kunnen zijn: zonder dat telt het 10 punten extra en staat het los op kop. Maar oké, dat is natuurlijk niet helemaal correct, want in Mechelen of tegen OHL waren die tegendoelpunten de logische gang van zaken.