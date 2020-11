Solskjaer ziet team winnen, maar is boos: "We zijn in de val gelokt"

Manchester United speelde afgelopen woensdag in Turkije tegen Basaksehir in de Champions League. De Britten konden pas donderdagochtend terugvliegen naar Engeland en begonnen zaterdag om 13.30u aan hun uitmatch tegen Everton. Veel recuperatietijd was er niet.

Dat zijn team het vroege tijdsslot op zaterdag kreeg, kon Solskjaer niet appreciëren. "We werden in de val gelokt om te falen. Het vroege tijdstip om af te trappen dwong ons bijna tot falen. We moesten naar Turkije, hebben al veel wedstrijden gespeeld dit seizoen, waren pas donderdagochtend terug en spelen zaterdag op de middag. Dat is een absolute schande."

"Mijn spelers verdienen beter. Luke Shaw raakte erdoor geblesseerd aan zijn hamstrings en dat zou voor lange tijd kunnen zijn. En ook Marcus Rashford heeft mogelijk last."

"Wie is verantwoordelijk? De autoriteiten hebben ons in de val gelokt. We hebben er genoeg van. In deze tijden, met de pandemie, hebben spelers er mentaal en fysiek genoeg van. Laat ons toch zondag spelen. Na deze speeldag is er een interlandbreak. Dit is echt een grap."

Liverpool en Manchester City, die op dinsdag speelden in de Champions League, spelen wel pas op zondag dit weekend.