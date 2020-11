Italiaanse bond onderzoekt coronasoep van Lazio: wat is er aan de hand met Immobile?

Club Brugge speelde vorige week Europees tegen een geamputeerd Lazio. De Italiaanse topclub liet heel wat sterkhouders in de Italiaanse hoofdstad achter, al werd er geen volwaardige verklaring voor hun afwezigheid gegeven.

De Italiaanse pers meldde dat het coronavirus fors had toegeslagen bij Lazio en die theorie werd afgelopen weekend bevestigd: de Italiaanse club kondigde aan dat de volledige selectie in quarantaine zou gaan na enkele besmettingen.

De verrassing was dan ook groot toen onder meer Ciro Immobile afgelopen zondag toch kon aantreden in de competitiematch tegen Torino. Het prijsbeest was een van de spelers die geveld waren - of zo werd toch aangenomen - door het virus.

Lazio communiceerde dat de afgenomen tests enkele uren voor de aftrap tegen Torino negatief waren, maar het mysterie wordt nu nog wat complexer.

Immobile is namelijk niet mee afgereisd naar Sint-Petersburg, waar Lazio woensdagavond in de Champions League tegen Zenit speelt. Een positieve test, afgenomen door de UEFA, zou aan de basis liggen van zijn afwezigheid.

De Italiaanse voetbalbond wil het stinkende putje openen. "We beginnen met een onderzoek op verdenking van eventuele inbreuken op de gezondheidsprotocollen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", klinkt het in een mededeling. De FIGC vroeg daarbij ook de testresultaten van de UEFA op.