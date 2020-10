Club Brugge maakt kansen niet af tegen gehavend Lazio en deelt de punten

"In de tweede helft vonden we de gaatjes wel, maar we misten wat efficiëntie. Jammer, want er zat zeker meer in. We hadden het in het begin wat moeilijk, maar lieten de moed niet zakken na de 0-1. Scoren voor de rust was dan ook ideaal. We probeerden het wel in de tweede helft, maar uiteindelijk hield Mignolet ons nog recht. Anders stonden we hier nog ontgoochelder."