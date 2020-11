Froome is tevreden met Tour-parcours 2021: "Evenwichtiger dan voorbije jaren"

"Evenwichtiger parcours dan voorbije jaren"

"Er ligt nog steeds een flinke klemtoon op de bergen, vanwege de lastigheidsgraad van sommige cols en dan denk ik vooral aan de Col de Portet, met zijn 10 procent over 15 km. Dat zal zich zeker laten voelen in het peloton. Maar ik heb in het verleden al minder voordelige rittenschema's voorgeschoteld gekregen en ik ben tevreden met wat ik heb gezien."

"De voorbije jaren helde de balans heel erg over naar het pure klimmen en de enige tijdritten waren ook op maat van de klimmers. Het parcours van 2021 telt drie aankomsten bergop, de twee beklimmingen van de Mont Ventoux maar ook 58 km tijdrijden. Zo is het veel evenwichtiger verdeeld dan de voorbije jaren."

"Ik was redelijk tevreden met het parcours dat is voorgesteld", vertelde hij aan Cyclingnews tijdens de tweede rustdag van de Vuelta. "Elk jaar kijk ik naar het parcours en probeer na te gaan of er een goed evenwicht is tussen klimmen en tijdrijden."

"Bij Israël Start-Up Nation begin ik met wit papier"

Froome timmert intussen nog altijd aan de weg terug na zijn loodzware val in juni 2019 tijdens een verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. De 35-jarige Brit werd uit de Tourselectie van Ineos-Grenadiers gelaten en speelt ook in de Vuelta geen rol in het klassement. Toch kijkt hij ambitieus vooruit naar 2021, wanneer hij bij zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation opnieuw het kopmanschap zal krijgen, met Dan Martin naast hem.

"De voorbereiding op de Tour begint nu want met deze Vuelta zo laat op het jaar leg ik de basis voor volgend jaar", onderstreept Froome. "Bij Israel Start-Up Nation beginnen we met een wit papier aan de voorbereiding op een grote ronde. Dan Martin doet het uitstekend in deze Vuelta en zal dat goed gevoel meenemen naar volgend jaar. Zelf geniet ik van deze Vuelta."

"Ik heb geen klassementsambities, maar doe mijn werk. Het is een leuk gevoel dat mijn benen stap voor stap sterker worden. Uiteraard is het nog een lange weg te gaan om weer aan te knopen met mijn oude niveau, maar dit is een stap en ik ben blij met de progressie die ik tot dusver heb gemaakt."