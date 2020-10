Spelers Barcelona moeten inleveren of club stevent af op bankroet

Verschillende Spaanse media melden vandaag dat de financiële crisis de sportieve malaise bij Barcelona nog met vele trapjes overstijgt. Als de club zijn spelers niet kan overtuigen om in te leveren, komt het in januari al in betalingsproblemen.

Door de coronacrisis mag Barcelona geen toeschouwers meer ontvangen in het reusachtige Nou Camp en dat heeft ervoor gezorgd dat de inkomsten gekelderd zijn. De oplossing: snoeien in de uitgaven. Hiervoor wordt nu ook naar de spelers gekeken.

Barcelona hoopt dat die spelers 30% van hun loon willen inleveren, goed voor 190 miljoen euro. De deadline voor een akkoord is 5 november. Een van de struikelblokken zou het salaris van Lionel Messi zijn, die afgelopen zomer op een vertrek aanstuurde maar toch moest blijven. Messi zou recht hebben op een enorme bonus, die nu als een molensteen om de nek van Barcelona hangt.

Charles Tusquets, de baas van FC Barcelona na het aftreden van voorzitter Josep Bartomeu, beaamt dat er geldzorgen zijn. "Onze belangrijkste focus ligt op de financiën. De pandemie heeft Barcelona bijzonder hard getroffen. De club is afhankelijk van de toeschouwers en al deze inkomsten gaan verloren."