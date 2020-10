Waasland-Beveren kiest voor bestuurder uit MLS als nieuwe CEO

Bolt Football Holdings, de Amerikaanse investeringsgroep met participaties in onder andere Crystal Palace en enkele NBA-teams verwierf vorige maand zo'n 97 procent van de aandelen van Waasland-Beveren. Om de club naar nieuwe hoogtes te leiden, rekenen de nieuwe investeerders op de amper 31-jarige Gobin.

De Franse Amerikaan, in 2017 en 2018 aan de slag in het management van de MLS, moet van Waasland-Beveren een meer professionele club maken. "Toen de investeerdersgroep dit project aan mij voorstelde, wist ik meteen dat ik aan boord moest komen", reageert Gobin zelf.

"Ik geloof dat we bij Waasland-Beveren een grote toekomst voor ons hebben. Ik ben verheugd om samen te werken met het managementteam hier in Beveren om stabiliteit en verbeteringen in de club te brengen." D

e keuze voor Gobin was een logische, zegt Isaac Harrouche, directeur van Bolt Football Holdings. "Hij zal nog meer expertise en leiderschap naar de club brengen, in samenwerking met het bestaande team. We geloven dat zijn ervaring onze doelen zal verbeteren en, heel belangrijk, de club in staat zal stellen haar lokale identiteit en kernwaarden te behouden."