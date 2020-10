Goedgemutste Mourinho:"Ik houd van de Bosuil: historie en toekomst in 1"

Vanavond speelt Antwerp in de Europa League tegen de Engelse topclub Tottenham. José Mourinho, de flamboyante coach van de Spurs, was zo vriendelijk om Sporza een interview toe te staan. De Portugees werd warempel lyrisch over het stadion, Ivan Leko en zijn "goede vriend" Luciano D'Onofrio.

"Ik houd enorm van dit stadion"

Het was een goedgeluimde José Mourinho die de tribune van de Bosuil woensdagavond rond 20u opstapte. "Ik houd enorm veel van dit stadion. Ik houd van het nieuwe gedeelte in combinatie met het oude. Het is geweldig: historiek en toekomst in één beeld", zei Mourinho. "Ik weet dat mijn goede vriend Luciano D'Onofrio ervoor aan het zorgen is dat er een nagelnieuw stadion komt." D'Onofrio was technisch directeur van Porto in de periode dat Mourinho daar aan de slag was. "Luciano is een grappige kerel, ik ook trouwens, al laat ik het niet altijd zien. Maar ik ben blij dat ik Luciano morgen (vandaag) zal zien." Waar Mourinho niet van houdt, is de leegte. "Het is doodzonde dat er geen publiek mag zijn, maar het is niet anders. Voor sommige clubs is de Europa League de enige manier om eens tegen grote ploegen te spelen. Ik vind het héél jammer voor alle thuisploegen."

"Leko is een getalenteerde coach en ik wens hem succes"

Maar vanavond telt maar één ding en dat is de overwinning. Toch heeft Mourinho lovende woorden voor Antwerp-coach Ivan Leko. "Ik moet hem bedanken voor de mooie woorden aan mijn adres. Ik ben vereerd dat jonge trainers met respect over mij praten. Ook al ken ik een coach niet, als ik zijn team zie spelen, dan weet ik meteen hoe goed hij is." "De manier waarop zijn team is opgesteld en speelt, het idee achter de tactiek: dat is duidelijk voor iedereen. Daaraan kan je zien dat hij een getalenteerde coach is. Ik wens hem veel succes. Maar ik ken Antwerp. Ik weet hoe ze spelen, ken de gevaren en bereid mijn spelers voor op de moeilijkheden die ze kunnen verwachten."

"Ik weet dat Toby een fan is van de rivaal van Antwerp"

Tot slot polste onze reporter naar de speelkansen van Toby Alderweireld, die terugkeert naar de stad waar hij thuis is. Mourinho antwoordde met een kwinkslag. "Hij is hier en als je hier bent, dan bestaat de kans dat je speelt. Maar we hebben een grote kern en dus bestaat de kans ook dat hij niet speelt. (lacht) Meer wil ik er niet over kwijt." "Toby is hier thuis, hij draagt de stad in zijn hart. Al die herinneringen en zijn familie die hier woont... Hij voelt zich op zijn gemak. Ik voel hetzelfde als ik in Portugal moet gaan spelen. Het is fantastisch. Maar wat ik ook weet, is dat hij een fan was van de rivaal van Antwerp." (stapt lachend weg)