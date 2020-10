Noodingreep van de organisatie: 20e rit van de Giro zit in een ander jasje

De koninginnenrit van de Ronde van Italië hing al een tijdje aan een zijden draadje.

Tussen Alba en Sestrière was zaterdag een tocht van 198 kilometer uitgetekend met de Agnello, de Izoard en de slotklim naar Sestrière, 3 kanjers van 1e categorie.

Maar dat plan is in de vuilnisbak beland. Door de dreigende weersomstandigheden - regen, wind, koude en zelfs sneeuw - werd al even naar een plan B of C gekeken, maar uiteindelijk doet ook het coronavirus zijn zegje.

Zo stond de burgemeester van Briançon niet te springen voor een passage van het Giro-circus. Hij schermde met een samenscholingsverbod.

Giro-baas Mauro Vegni heeft na de 17e etappe bevestigd dat er een nieuw plan ontvouwd zal worden: de 20e etappe wordt nu gekleurd door een drievoudige beklimming naar skioord Sestrière.